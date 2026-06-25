فرنسا وإيطاليا تطرحان مبادرة للبنان بعد انسحاب يونيفيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، أن فرنسا وإيطاليا تريدان تشكيل "ائتلاف" متعدد الجنسية فسي لبنان مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل التابعة للامم المتحدة في ديسمبر، بهدف تعزيز "سيادة لبنان".

وقال الرئيس الفرنس، خلال قمة مع ميلوني في مدينة انتيب الفرنسية "نريد إطلاق ائتلاف حول آلية عمل ما بعد اليونيفيل، طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتعزيز سيادة لبنان وقواته المسلحة والحؤول دون أن تصبح أراضيه قاعدة لتصعيد إقليمي".

وأكدت رئيسة الوزراء الايطالية أن "إيطاليا وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق (...) من الضروري في رأينا، ضمان وجود دولي يجنّب فراغا أمنيا بالغ الخطورة".