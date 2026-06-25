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الحر يقتل 200 شخص في إسبانيا

شخصان يمران أمام متجراً لبيع مراوح كهربائية في مدريد
26 يونيو 2026 01:35

مدريد (وكالات)

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أظهرت بيانات أمس، أن أول موجة حر في إسبانيا هذا الموسم أودت بحياة أكثر من 200 شخص خلال أربعة أيام فقط.
وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة لتصل إلى 212 حالة ما بين الأحد الماضي حتى الأربعاء، مرجعاً ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية.
وسجلت الأربعاء أعلى حالات وفاة بلغت 95 حالة، أي نصف الإجمالي الذي تم تسجيله خلال أربعة أيام، والثلاثاء 66 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة ويوم الاثنين 38 حالة والأحد 13 حالة.
حذرت السلطات البريطانية من مخاطر تهدد الحياة مع استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية.

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