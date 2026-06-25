ارتفاع عدد قتلى زلزال فنزويلا وسط تواصل جهود الإنقاذ

يحاول الفنزويليون بشتى الوسائل إنقاذ ذويهم العالقين أحياء تحت أنقاض المباني المنهارة، الخميس، عقب زلزالين قويَّين أسفرا حتى الآن عن مقتل 188 شخصا على الأقل في حصيلة محدثة لا تزال مؤقتة.

وتضرّرت ولاية لا غوايرا الواقعة إلى شمال العاصمة كراكاس بشكل خاص، حيث كان السكان المنكوبون يبحثون وسط الأنقاض وهم ينادون على أسماء ذويهم أو يحاولون عبثا إنقاذ المصابين، فيما تواصلت هزات ارتدادية قوية الخميس.

وقع الزلزال الأول بقوة 7,2 درجات في الساعة 18,04 (22,04 بتوقيت غرينتش) على عمق 21,9 كلم، على مسافة حوالى 200 كلم من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال بقوة 7,5 درجات وعمق 10 كلم على مسافة 45 كلم، أعقبته حوالى ثلاثين هزة ارتدادية، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

يُعدّ زلزال الأربعاء الأقوى الذي يضرب فنزويلا خلال أكثر من قرن، منذ أن سجلت في 29 أكتوبر 1900 زلزالا بقوّة 7,7 درجات قبالة سواحل شمال شرق كراكاس، تسبّب في "أضرار كبيرة".

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة القتلى إلى 188 فضلا عن إصابة 1520 شخصا، في وقت تدفّقت عروض الدعم ومعها فرق الإغاثة من مختلف أنحاء العالم.

وقال أنطونيو برموديز، الذي انهار المبنى الذي كان يقطن فيه، إن "هناك مكانا ترد فيه عليّ شابة تدعى جينيفر، من الطابق الحادي عشر. لكننا لا نمتلك أيّ أدوات، ولا وسائل لمساعدتها".

وأضاف أن أبا وابنه كانا يستخدمان معولا وقضيبا حديديا لمحاولة رفع كتل ضخمة من الركام للوصول إلى اثنين من أبنائه العالقين.

وتابع "ما زالوا على قيد الحياة... لا يمكننا فعل شيء. نطلب منهم ألا يجهدوا أصواتهم، وأن يتنفسوا ببطء، على أمل إنقاذ الثلاثة الموجودين هناك".

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس سكانا ينهبون متجرا في .

وكانت مدينة لا غوايرا الساحلية تعاني انقطاعا في التيار الكهربائي، فيما أمضى كثيرون الليل في الشوارع أو في البحث عن أقاربهم.

وقالت إيلسماريس بلانكو "نشكر الله أننا على قيد الحياة، لكن هناك أشخاصا يعانون الآن لأن أفرادا من عائلاتهم عالقون تحت الأنقاض".