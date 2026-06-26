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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلاً
26 يونيو 2026 10:06

 ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فزويلا إلى 235 قتيلاً، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن البلاد تسابق الزمن لإنقاذ المصابين والمحاصرين، وسط استمرار الهزات الارتدادية التي تجاوز عددها 138 هزة حتى ظهر الخميس، مما دفع الحكومة إلى إعلان عدة مناطق، بينها ولاية لا غوايرا، مناطق منكوبة.

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وأشار إلى تضرر ما لا يقل عن 346 مبنى، بينها ثمانية مستشفيات، أُخلي بعضها، مع وصول فرق إنقاذ دولية للمشاركة في عمليات الإغاثة، داعياً مواطني بلاده إلى التبرع بالمواد الإغاثية في مراكز التجميع.

المصدر: وام
زلزال
فنزويلا
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