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موجة حر تضرب النمسا وتوقعات بوصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية

موجة حر تضرب النمسا وتوقعات بوصول الحرارة إلى 40 درجة مئوية
26 يونيو 2026 12:41

تشهد النمسا موجة حرّ استثنائية طويلة وشديدة غير مسبوقة، مع تسجيل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وسط توقعات بارتفاعها إلى 40 درجة في بعض المدن خلال اليومين المقبلين.

وسجلت عدة مدن نمساوية أطول سلسلة أيام متواصلة شديدة الحرارة، تجاوزت فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية منذ بداية شهر يونيو الجاري، وحطمت مدينة لينز، عاصمة ولاية النمسا العليا، رقمها القياسي السابق المسجل عام 2021، بعدما تجاوزت الأيام الحارة المتتالية حاجز الستة أيام.

 

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وأصدرت الهيئة النمساوية للمناخ، أعلى مستوى تحذير من الأحوال الجوية لشمال شرق النمسا، بما في ذلك مدن "لينز"، و"جراتس"، و"كلاجنفورت"، و"فيلاخ"، محذّرة من حدوث "إجهاد حراري شديد" بسبب تجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في جميع عواصم الولايات النمساوية، لاسيما خلال يومي السبت والأحد، مع توقعات بارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في العاصمة فيينا وفي ولايتي "النمسا السفلى" و"بورغنلاند".

 

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة في النمسا بالتزامن مع انتشار موجة حارة طويلة وشديدة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وإنجلترا، حيث سجلت مئات محطات الأرصاد الجوية أرقاماً قياسية جديدة.

المصدر: وام
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