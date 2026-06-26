ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى مئات القتلى

أعلنت ديلسي رودريغير رئيسة فنزويلا بالوكالة، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا لحصيلة قتلى الزلزالين اللذين هزا البلاد يوم الأربعاء.

وأدلت الرئيسة بالإنابة بالإعلان وسط مسؤولين حكوميين وعسكريين، وهي تتفقد مناطق منكوبة في العاصمة كراكاس فيما رحبت بوصول فرق الإنقاذ من مختلف أنحاء العالم.

رئيسة فنزويلا بالإنابة تتحدث مع منكوبي الزلزال

وقالت رودريغيز "سوف ننقذ الأشخاص المحاصرين.. نحن نعمل بلا كلل لإنجاز هذه المهمة".

كانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بتسجيل 235 قتيلا جراء الزلزالين.

وأضافت أن ولاية لا غوايرا كانت الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 27,2 و7,5 درجة، مساء أمس الأول الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم فرض إجراءات عسكرية في الولاية حيث تبحث الفرق عن ناجين وتوزع الغذاء والماء.