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«البحرية الدولية»: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من «هرمز»

سفن في مضيق هرمز - رويترز
27 يونيو 2026 01:25

لندن (وكالات)

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أعلنت المنظمة البحرية الدولية، أمس، أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأميركي الإيراني، أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز.
وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنه رغم تعليقنا عمليات الاجلاء بالأمس بعد هجوم استهدف سفينة، لا تزال بعض السفن تمر عبر الجزء الجنوبي من مضيق هرمز.
وتعتزم المنظمة إجلاء ما مجموعه 11 ألف بحّار على متن 600 سفينة كانت عالقة في الخليج بسبب الحرب، عبر مسارين، أحدهما قريب من السواحل الإيرانية والآخر من سواحل عُمان، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
لكن العملية تم تعليقها الخميس عقب هجوم استهدف إحدى السفن. 
وأعادت المنظمة البحرية الدولية التأكيد على لسان أمينها العام، أنها حصلت على ضمانات لعدم استهداف السفن. وشدد دومينغيز على أن عملية الإجلاء ستُستأنف بمجرد أن يكون قد حصل على تأكيدات إضافية بهذا الشأن. وجدد دومينغيز توقعه بأن تستغرق عملية الإجلاء أسابيع عدة.

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