«الطاقة الذرية»: باشرنا محادثات مع إيران لبحث مصير اليورانيوم المخصب

اليابان (الاتحاد)

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس، أن الهيئة الأممية باشرت محادثات مع إيران لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما شدد على ضرورة اعتماد نظام تحقق «قوي للغاية» بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطوير طهران أسلحة نووية.

ونقلت صحيفة «جابان تايمز» عن غروسي القول في تصريحات للصحفيين في اليابان «أعتقد أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران، وقد أعلنت حكومة إيران بوضوح تام أن هذا ليس من نواياها».

وأضاف غروسي «لكن النوايا وحدها لا تكفي، يجب أن يكون لدينا نظام تحقق قوي للغاية، في أقرب وقت ممكن».

كما أشار غروسي إلى أن الوكالة باشرت مؤخراً محادثات مع إيران بعد اتفاقها المبدئي الأخير مع الولايات المتحدة بشأن مصير مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، مضيفاً «جرت محادثات أولية، ونتوقع أن يتسارع هذا العمل قريباً».