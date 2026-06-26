السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الطاقة الذرية»: باشرنا محادثات مع إيران لبحث مصير اليورانيوم المخصب

منشأة نطنز النووية في إيران - أرشيفية
27 يونيو 2026 01:25

اليابان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار
«البحرية الدولية»: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من «هرمز»

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس، أن الهيئة الأممية باشرت محادثات مع إيران لبحث مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما شدد على ضرورة اعتماد نظام تحقق «قوي للغاية» بعد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطوير طهران أسلحة نووية.
ونقلت صحيفة «جابان تايمز» عن غروسي القول في تصريحات للصحفيين في اليابان «أعتقد أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران، وقد أعلنت حكومة إيران بوضوح تام أن هذا ليس من نواياها».
وأضاف غروسي «لكن النوايا وحدها لا تكفي، يجب أن يكون لدينا نظام تحقق قوي للغاية، في أقرب وقت ممكن».
كما أشار غروسي إلى أن الوكالة باشرت مؤخراً محادثات مع إيران بعد اتفاقها المبدئي الأخير مع الولايات المتحدة بشأن مصير مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، مضيفاً «جرت محادثات أولية، ونتوقع أن يتسارع هذا العمل قريباً».

إيران
اليورانيوم
اليورانيوم المخصب
اليورانيوم الإيراني
تخصيب اليورانيوم
وكالة الطاقة الذرية
رافائيل جروسي
رافاييل غروسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الصراع في الشرق الأوسط
الحرب في الشرق الأوسط
الأسلحة النووية
البرنامج النووي الإيراني
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار
27 يونيو 2026
لبنانيون بجوار مبانٍ مدمرة في النبطية (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وإيطاليا تسعيان لبناء تحالف دولي لدعم لبنان
27 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من «هرمز»
27 يونيو 2026
منشأة نطنز النووية في إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الطاقة الذرية»: باشرنا محادثات مع إيران لبحث مصير اليورانيوم المخصب
27 يونيو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السودان.. «النيل الأزرق» على شفا انهيار إنساني
27 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©