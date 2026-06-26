أكثر من 50 ألف مفقود جراء زلزالي فنزويلا

كشف مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أمس الأول الأربعاء، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى "بشكل كبير".

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "إنها استجابة طارئة بالغة التعقيد"، مضيفا "لدينا أكثر من 50 ألف مفقود، وأكثر من 500 قتيل. لذا، فهناك مهمة هائلة بانتظارنا للبحث بين الأنقاض".

جاءت تصريحات فليتشر بعد أن أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن الحصيلة الرسمية لقتلى الزلزالين تضاعفت أكثر من مرتين الجمعة لتصل إلى 589 قتيلا، بينما يواصل رجال الإنقاذ عملهم للبحث عن ناجين تحت المباني المنهارة.

وضرب زلزالان بقوة 7,5 و7,2 درجة على مقياس ريختر شمال العاصمة كراكاس الأربعاء.

وأودى زلزالان بالقوة نفسها بحياة أكثر من 200 ألف شخص في هايتي في يناير 2010.

ولفت فليتشر إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الذي يرأسه، لم يضع حتى الآن تقديرا للمستوى الذي قد تبلغه حصيلة القتلى.

لكنه قال "هناك 50 ألف شخص في عداد المفقودين".

وأضاف "مهمتنا تتمثل في العثور على أكبر عدد ممكن منهم والإبقاء على حصيلة القتلى منخفضة قدر الإمكان، لكن من الواضح أنها سترتفع بشكل كبير".