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ترامب يحذّر من فرض ضريبة على الخدمات الرقمية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
26 يونيو 2026 22:06

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تضع ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول.
وقال ترامب، على منصة "تروث سوشال"، إن "أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورا رسوما جمركية بنسبة 100% على كافة السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف أن "هذه الرسوم ستحل محل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع هذه الدولة، سواء تلك التي دخلت حيز التنفيذ أو وُقعت أو لم تُوقع".
تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعطاء دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لاتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تم التفاوض عليها العام الماضي، وتحدد سقفا للضرائب على الواردات الأوروبية عند 15%.

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
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