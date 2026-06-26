فنزويلا: 920 قتيلا جراء الزلزالين والحصيلة مرشحة للزيادة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا، الأربعاء وخلفا دمارا هائلا، إلى 920 قتيلا، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز اليوم الجمعة.

وكانت حصيلة رسمية سابقة أوردتها ديلسي رودريغيز الرئيسة بالإنابة، للزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات على مقياس ريختر، قد سجلت سقوط 589 قتيلا.

ويتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الزلزالين بسبب العدد الهائلين للمفقودين الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وكشف مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى "بشكل كبير".

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "إنها استجابة طارئة بالغة التعقيد"، مضيفا "لدينا أكثر من 50 ألف مفقود، وأكثر من 500 قتيل. لذا، فهناك مهمة هائلة بانتظارنا للبحث بين الأنقاض".



