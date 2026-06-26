عون يعلّق على توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل

وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق الإطاري الذي وُقّع بين لبنان وإسرائيل، الجمعة، برعاية الولايات المتحدة، بأنه بمثابة "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته".

وقال عون، في بيان، إن الفريق اللبناني المفاوض "أنجز ما نَعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة".

كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن، في وقت سابق الجمعة، أن لبنان وإسرائيل وقعا "اتفاق إطار" يمهد "لسلام دائم" بين البلدين وذلك عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

وأكد روبيو، خلال حفل التوقيع "يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق "لإطار من أجل سلام دائم وأمن".