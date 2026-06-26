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البحرين تثمن نجاح وساطة الإمارات في إطلاق سراح 320 أسيرًا روسيًا وأوكرانيًا

شعار وزارة الخارجية البحرينية
27 يونيو 2026 00:28

رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 320 أسيرًا من الجانبين، معتبرةً ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبنّاءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

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وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسهاماتها في الإفراج عن 7791 أسيرًا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 25 عملية وساطة، مجددةً دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
البحرين
وساطة إماراتية
روسيا
أوكرانيا
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