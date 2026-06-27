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الرئيس الألماني السابق يدعو لحسم الإصلاحات

الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك (أرشيفية)
27 يونيو 2026 08:56

دعا الرئيس الألماني الأسبق، يواخيم جاوك، الحكومة الحالية، المكونة من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، إلى المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات حاسمة، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تستلزم أعباء لا مفر منها على المواطنين.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، أكد جاوك أن «أي إصلاح حقيقي يترتب عليه أعباء»، مضيفاً أن البلاد بحاجة إلى قيادة سياسية قادرة على توضيح مبررات هذه التضحيات للرأي العام، ومحذراً من استسلام الأحزاب لمخاوفها.

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وأشار إلى أن ألمانيا تنتظر من قادتها التحلي بالحسم، قائلاً إن التركيز على توصيف الأزمات لم يعد كافياً، بل بات التحرك أمراً ملحاً، وهو ما قد يسهم أيضاً في تحسين المزاج العام. كما رجح أن تعطي السياسة الأولوية للمصلحة العامة على حساب الاعتبارات الحزبية.

 

المصدر: وكالات
ألمانيا
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