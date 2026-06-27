تحفظات في الكونغرس لصفقة محركات مقاتلات مع تركيا

أعرب أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري الأميركي في الكونغرس من أصول يونانية عن معارضتهم العلنية لبيع محركات طائرات مقاتلة من طراز «إف110» أميركية الصنع إلى تركيا، محذرين من أن سياسات أنقرة تواصل تقويض الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال النواب، وهم جاس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس ومايك هاريدوبولوس وجيمي باترونيس، في بيان مشترك، إنه لا ينبغي السماح لتركيا بالعودة إلى برنامج مقاتلات «إف-35» إلا في حال امتثالها الكامل للقانون الأميركي، معربين عن «قلق عميق» إزاء تقارير عن توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمضي في صفقة التسليح المقترحة، وفق ما نقلته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وأضاف البيان: «بصفتنا أعضاء في الكونغرس من أصل يوناني، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تقارير تتعلق بصفقة عسكرية مقترحة مع تركيا».