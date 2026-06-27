أوكرانيا: مقتل وإصابة 1350 جندياً روسياً في يوم واحد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الأزمة في 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و399 ألفًا و720 عسكريًا بين قتيل وجريح، بينهم 1350 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، نُشر عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

ووفقًا للبيان، بلغت خسائر روسيا المادية منذ اندلاع الحرب 12,060 دبابة، و24,835 مركبة قتالية مدرعة، و44,857 نظام مدفعية، و1,899 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,447 من أنظمة الدفاع الجوي.

كما شملت الخسائر، بحسب المصدر ذاته، 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و1,740 نظاماً أرضياً غير مأهول، و375,611 طائرة مسيرة، و4,790 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية وغواصتين، إضافة إلى 112,634 مركبة وخزان وقود، و4,353 وحدة من المعدات الخاصة.

وأشار البيان إلى أنه يتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه البيانات من مصادر محايدة.