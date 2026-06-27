السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1350 جندياً روسياً في يوم واحد

طائرة مسيّرة روسية مدمرة في دونيتسك (وكالات)
27 يونيو 2026 11:45

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الأزمة في 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و399 ألفًا و720 عسكريًا بين قتيل وجريح، بينهم 1350 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، نُشر عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

ووفقًا للبيان، بلغت خسائر روسيا المادية منذ اندلاع الحرب 12,060 دبابة، و24,835 مركبة قتالية مدرعة، و44,857 نظام مدفعية، و1,899 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,447 من أنظمة الدفاع الجوي.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: استهداف مصنع عسكري في فولغوغراد
البحرين تثمن نجاح وساطة الإمارات في إطلاق سراح 320 أسيرًا روسيًا وأوكرانيًا

كما شملت الخسائر، بحسب المصدر ذاته، 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و1,740 نظاماً أرضياً غير مأهول، و375,611 طائرة مسيرة، و4,790 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية وغواصتين، إضافة إلى 112,634 مركبة وخزان وقود، و4,353 وحدة من المعدات الخاصة.

وأشار البيان إلى أنه يتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه البيانات من مصادر محايدة.

المصدر: وكالات
الحرب في أوكرانيا
روسيا
أوكرانيا
كييف
موسكو
آخر الأخبار
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: زيارة مرتقبة لترامب إلى الهند مطلع العام المقبل
اليوم 12:35
رغم غيابها عن المونديال.. مصانع بنجلاديش تكسو منتخبات كأس العالم
الرياضة
رغم غيابها عن المونديال.. مصانع بنجلاديش تكسو منتخبات كأس العالم
اليوم 12:30
الوصل يعتمد برنامج إعداد متكامل للموسم الجديد
الرياضة
الوصل يعتمد برنامج إعداد متكامل للموسم الجديد
اليوم 12:15
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: استهداف مصنع عسكري في فولغوغراد
اليوم 12:12
أنور قرقاش
الأخبار العالمية
قرقاش: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة إيجابية نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©