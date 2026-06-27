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قرقاش: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة إيجابية نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية

أنور قرقاش
27 يونيو 2026 12:06

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، يُعد خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها. 

وقال معاليه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يمثل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها». 

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وأضاف معاليه: «لقد عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً. ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
أنور قرقاش
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