روبيو: زيارة مرتقبة لترامب إلى الهند مطلع العام المقبل



أفادت وكالة «إندو-إيجان نيوز سيرفس»، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة تعمل على ترتيب زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى الهند مطلع العام المقبل، بالتوازي مع تقدم المحادثات بين البلدين بشأن اتفاقية تجارية ثنائية.

وأوضح روبيو، في مقابلة مع الوكالة، أن من المرجح أن يزور الهند هذا العام في إطار التحضير للزيارة الرئاسية، مضيفاً: «نحن نعمل على ترتيب زيارة الرئيس في وقت ما في أوائل العام المقبل».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التقى ترامب الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا، حيث وصف ترامب المحادثات بينهما بأنها «جيدة للغاية».

وتأتي هذه التحركات في ظل جهود هندية متواصلة لدفع زيارة ترامب، مع طرح احتمالات بدمجها ضمن اجتماع يضم اليابان وأستراليا، بحسب ما نقلته الوكالة.

وشهدت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي خلال العام الماضي تقلبات لافتة، في ظل توتر مرتبط بتعزيز الولايات المتحدة علاقاتها مع باكستان، إلى جانب فرض رسوم جمركية على بضائع هندية على خلفية واردات النفط الروسي.

وفي سياق متصل، أعرب روبيو عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، قائلاً إن «المفاوضات في مراحلها النهائية تقريباً والوضع إيجابي للغاية».