طائرة خفيفة تنهي رحلتها داخل مبنى في بكين

ذكرت السلطات المحلية في منطقة تشاويانغ بالعاصمة الصينية بكين، في بيان نُشر السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن طائرة خفيفة اصطدمت ببرج «سيتك تاور» الشاهق في المنطقة الجمعة، ما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصاً.

وأوضحت السلطات أن الطائرة، وهي رياضية خفيفة بمحرك واحد ومقعدين، اصطدمت بالمبنى أثناء تحليقها في 26 يونيو عند الساعة 17:55.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل الطيار، وهو الشخص الوحيد على متن الطائرة، وإصابة 13 شخصاً في موقع الحادث.

وأشار البيان إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

وأفاد شاهد عيان، الجمعة، برؤية حطام طائرة وألسنة لهب عند قاعدة الجزء العلوي من ناطحة سحاب في بكين، فيما لاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس فجوة في أحد جوانب المبنى.

وأظهرت لقطات مصوّرة التقطها شاهد من مبنى مجاور عربات إطفاء ترشّ المياه على ألسنة لهب اندلعت على الأرض أمام برج «سيتك تاور» البالغ ارتفاعه 528 متراً، بينما بدا حطام يشبه جزءاً من طائرة صغيرة ملقى بجوار المبنى.

ويتكوّن البرج من 108 طوابق فوق الأرض وسبعة طوابق تحتها، ويعمل فيه نحو 12 ألف موظف. وتفرض الصين قيوداً صارمة على مجالها الجوي، لا سيما فوق المناطق الحضرية في بكين.