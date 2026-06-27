قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في البلاد خلال الليل، فيما أفادت موسكو بأن هجمات أوكرانية على مناطق خاضعة لسيطرتها وأخرى داخل الأراضي الروسية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر غانجا، عبر تطبيق تلغرام، إن شخصاً قُتل وأصيب اثنان، موضحاً أن «العدو استهدف منطقتين في الإقليم بأكثر من 30 هجوماً باستخدام طائرات مسيّرة وقنابل جوية».

وفي منطقة سومي شمالي أوكرانيا، قُتل رجل في ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت منزلاً، بحسب الحاكم العسكري الإقليمي أوليغ غريغوروف، الذي أشار أيضاً إلى «هجوم واسع» على جزء آخر من المنطقة المتاخمة لروسيا، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، أسفرت ضربات على مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان.

وقالت فرق الإنقاذ إن «الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية في المدينة»، مشيرة إلى تدمير جزئي لمبنى سكني، وإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض.

وأظهرت صور نُشرت عبر تطبيق تلغرام، مرفقة بالبيان، مبنى سكنياً متضرراً بشدة، مع نوافذ محطمة وشقق مدمرة.

وفي المقابل، أعلن رئيس بلدية هورليفكا الموالي لروسيا، إيفان بريخودكو، عبر تلغرام، مقتل امرأة في ضربة أوكرانية استهدفت البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسية.

كما أعلنت الإدارة الإقليمية الروسية إصابة عشرة أشخاص في هجوم أوكراني استهدف منطقة فولغوغراد جنوب غربي روسيا، مشيرة إلى تضرر منشآت صناعية.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن صواريخ «فلامينغو» استهدفت ليل الجمعة/السبت مجمع «تيتان-باريكادي» في فولغوغراد، واصفًا إياه بأنه منشأة ذات طابع عسكري.

وأرفق زيلينسكي منشوره بمقاطع فيديو تُظهر إطلاق صواريخ فوق مناطق صناعية، إضافة إلى انفجارات متفرقة.