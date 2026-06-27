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المفوضية الأوروبية تتوعد بالرد على أي رسوم جمركية جديدة

27 يونيو 2026 15:48

رفضت المفوضية الأوروبية تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على صادرات الدول الأوروبية التي تعتمد ضرائب رقمية جديدة على شركات التكنولوجيا الأميركية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل حازم في حال تنفيذ هذه الإجراءات.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتمتعون بالحق السيادي في تنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل أراضيهم بما يتماشى مع قيمهم الديمقراطية والتزاماتهم الدولية، معتبراً أن أي إجراءات أحادية تستهدف هذه السياسات غير مبررة.

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وأضاف أن الاتحاد سيرد بسرعة وبحزم للدفاع عن حقوقه واستقلاله التنظيمي إذا مضت واشنطن قدماً في فرض الرسوم.

وأكدت المفوضية أن الضرائب الأوروبية تطبق على جميع الشركات الكبرى دون تمييز، مشددة في الوقت ذاته على دعمها لمقاربة دولية مشتركة لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن مجموعة السبع.

 

المصدر: وام
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