أفريقيا الوسطى: تسجيل وفيات جراء تفشي الكوليرا

أعلن بيير سومسي وزير الصحة في جمهورية أفريقيا الوسطى تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة به، فضلا عن 197 إصابة.

وقال سومسي، في وقت متأخر من مساء الجمعة "أكدت وزارة الصحة... اليوم 26 يونيو 2026 تفشي الكوليرا في الدائرتَين الصحيتَين بيمبو ومبايكي" الواقعتَين جنوب غربي العاصمة بانغي.

وأضاف أن تدابير عدة اتخذت للحدّ من انتشار المرض في المناطق المتضرّرة، كما اتخذت إجراءات في المدن المجاورة.

وينتقل مرض الكوليرا من طريق المياه والطعام الملوّث بالبكتيريا، ويمكن أن يسبّب الجفاف والإسهال.

وعلى رغم القضاء عليه إلى حد كبير في الكثير من البلدان، فإنه لا يزال يشكّل خطرا في المناطق الفقيرة التي تعاني من محدودية الوصول إلى المياه النظيفة. وتحقق السلطات حاليًا في مصدر التفشي، وهو الخامس من نوعه في البلاد.

وقال الوزير "الحكومة في حالة تعبئة كاملة لاحتواء هذا التفشي"، داعيا السكان إلى اتباع الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية.

وكانت جمهورية أفريقيا الوسطى أعلنت حالة التأهب على خلفية تفشي وباء إيبولا القاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.