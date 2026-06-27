زلزال عنيف يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوّة 6,1 درجات على مقياس ريختر منطقة "هندوكوش" في شرق أفغانستان، اليوم السبت، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، محدثا هزات شعر بها ​السكان في ​العاصمة ‌كابول وحتى ⁠عبر ​الحدود في باكستان المجاورة.

وهزّ الزلزال شرق البلد، خصوصا ولايتي خوست وننكرهار ووصلت ارتداداته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وحُدد مركز الزلزال في شمال شرق أفغانستان، على عمق أكثر من 208 كيلومترات، بحسب المعهد الأميركي.

وقال دانيال أحمد، أحد سكان منطقة سوات في ‌إقليم خيبر بختون خوا بشمال باكستان، إن الناس خرجوا من منازلهم مذعورين. ​

ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف أحمد "كان الزلزال قويا جدا هنا في ‌سوات واستمر وقتا ​طويلا نسبيا". وتابع "خرج الناس من منازلهم وشوهدت نساء وأطفال يبكون في حالة ذعر".

وكان ​ ​المركز ‌الأوروبي ⁠المتوسطي ‌لرصد ‌الزلازل قد ذكر، في وقت سابق، أن الزلزال قوته 5.4 درجات.