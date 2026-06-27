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فنزويلا: فرق إنقاذ من دول عدة تبحث عن ناجين من الزلزالين

فرق إنقاذ من إسبانيا يبحث عن ناجين من الزلزالين في فنزويلا
27 يونيو 2026 19:01

قالت الحكومة في فنزويلا، اليوم السبت، إن 1600 فرد من فرق الإنقاذ من دول عدة وصلت للمساعدة في البحث عن ناجين من الزلزالين المدمرين المتتابعين اللذين أوديا بحياة أكثر من 900 شخص ​قبل أيام. 
وتعتبر ولاية  "لا غوايرا"، وهي وجهة شهيرة لمحبي الشواطئ، الأكثر تضررا حيث دُمر أو تضرر ​ما لا يقل عن 100 مبنى، منها كثير من المباني السكنية ​الشاهقة.
وقالت ديلسي رودريغيز رئيسة ‌فنزويلا بالإنابة، في خطاب ⁠ألقته خلال ​الليل عبر التلفزيون الحكومي، إن 10 دول أخرى ستنضم أيضا إلى جهود الإنقاذ، وإن 14 ألف فرد من الجيش والشرطة موجودون في "لا غوايرا" لتسيير دوريات واتخاذ تدابير صحية.
وذكر أوليفر بلانكو المسؤول في وزارة الخارجية "في ‌الساعات القليلة الماضية، استقبلت فنزويلا 17 رحلة جوية على متنها ‌أكثر من 1600 فرد من فرق الإنقاذ، ومن المتوقع وصول 25 رحلة جوية أخرى خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة".
وأضاف بلانكو، على منصة "إكس" في ​الساعات الأولى اليوم "نشكر المجتمع الدولي على دعمه وتضامنه خلال هذه اللحظات التي يعيشها الفنزويليون".
ويواصل رجال الإنقاذ توجههم إلى مواقع في أنحاء ولاية لا غوايرا والعاصمة الفنزويلية كراكاس.

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المصدر: وكالات
فنزويلا
زلزال
فرق الإنقاذ
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