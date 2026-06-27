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سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات في اجتماعات مع كبار المسؤولين في واشنطن

سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات في اجتماعات مع كبار المسؤولين في واشنطن
27 يونيو 2026 19:08

ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ضمّت عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
وعقد معاليه وأعضاء الوفد عدداً من الاجتماعات البنّاءة مع كبار المسؤولين في وزارة التجارة الأميركية، ووزارة الخزانة الأميركية، ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ووزارة الخارجية الأميركية.
 كما التقى معاليه مع شيربا الولايات المتحدة لمجموعة العشرين، مؤكداً التزام دولة الإمارات بصفتها دولة ضيفة بدعم أولويات الرئاسة الأميركية لمجموعة العشرين.
وجاءت الزيارة في وقت تواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تحقيق إنجازات نوعية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 40 مليار دولار أميركي في عام 2025، بنمو بلغ 12% مقارنة بالعام السابق.
كما حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأكبر وجهة لصادرات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السابع عشر على التوالي، حيث أسهمت الصادرات الأميركية إلى دولة الإمارات في دعم نحو 205.900 وظيفة في الولايات المتحدة خلال عام 2025، في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتصنيع المتقدم والمعادن الحيوية.

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ويُعد التزام دولة الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار أميركي في الولايات المتحدة على مدى 10 سنوات إحدى الركائز الأساسية لهذه الشراكة، كما يُعد من أكبر الالتزامات الاستثمارية التي تقدمها دولة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة.
وخلال العام الأول فقط من الإعلان عنه في مارس 2025، تجاوزت الجهات الإماراتية المستهدفات المحددة في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، وقطاع الطاقة.
وأكد معالي سعيد الهاجري، خلال الاجتماعات، التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص، وتوسيع آفاق التجارة الثنائية.
وقال معاليه: «بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ شريكاً موثوقاً، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات التنظيم المالي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والطاقة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».
وخلال الاجتماعات، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لمحاولات التحايل على العقوبات، ومواجهة التهديدات المستجدة المرتبطة بالتمويل غير المشروع، بما يعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز أمن النظام المالي.
وقال معاليه: «تعكس هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين بلدينا، والتزامنا المشترك في بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وشفافية وازدهاراً. ومن خلال تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، سنواصل العمل معاً لمواجهة التهديدات المستجدة المرتبطة بالتمويل غير المشروع، وصون نزاهة النظام المالي العالمي».

المصدر: آ ف ب
سعيد الهاجري
وفد الإمارات
الولايات المتحدة
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