الأحد 28 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل

مراسم توقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
27 يونيو 2026 22:54

أعربت فرنسا، اليوم السبت، عن استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة بوساطة أميركية، داعية إلى أن يمهد "لاستعادة كامل السيادة اللبنانية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان "انطلاقا من التزامها بأمن كل من إسرائيل ولبنان، وانخراطها في الحفاظ على السلام في جنوب لبنان، فإن فرنسا على أتم الاستعداد للمساهمة في تنفيذ هذا الاتفاق الإطار وتحقيق جميع أهدافه".
وأضافت الخارجية الفرنسية "يجب أن يمهد هذا الاتفاق لاستعادة كامل السيادة اللبنانية داخل حدود البلاد"، داعية كذلك إلى "تكريس احتكار الدولة اللبنانية للسلاح في شكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".
وأبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة أمس الجمعة، اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف التصعيد العسكري بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين. 

أخبار ذات صلة
الجامعة العربية ترحب بتوقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
المصدر: آ ف ب
فرنسا
توقيع اتفاق
لبنان
إسرائيل
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
اليوم 18:44
الذكاء الاصطناعي يساعد الروبوتات على فهم تعليمات مبهمة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد الروبوتات على فهم تعليمات مبهمة
اليوم 23:46
سابالينكا في ويمبلدون.. صدارة التصنيف لا تشغل البال!
الرياضة
سابالينكا في ويمبلدون.. صدارة التصنيف لا تشغل البال!
اليوم 23:45
أبقار تحت نظام تبريد بالرذاذ وسط موجة حر في سويسرا
الأخبار العالمية
سويسرا تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة في يونيو لليوم الثالث تواليا
اليوم 23:16
مراسم توقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
الأخبار العالمية
فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل
اليوم 22:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©