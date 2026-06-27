سويسرا تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة في يونيو لليوم الثالث تواليا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السويسرية تحطيم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة مسجلة في شهر يونيو لليوم الثالث على التوالي، اليوم السبت، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية في مدينة بازل الشمالية.

وقالت الهيئة إن القراءة الأولية سُجلت في محطة بازل/بينينجن في تمام الساعة 1:30 ظهرًا (11:30 بتوقيت غرينتش).

وحطمت بذلك الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة في شهر يونيو في سويسرا، والبالغ 38.8 درجة مئوية، والذي سُجل في المحطة نفسها قبل يوم، والذي كان قد تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 38 درجة مئوية والذي سُجل هناك يوم الخميس.

وقبل موجة الحر الحالية، التي بدأت تتحرك شرقًا بعد أن اجتاحت معظم أنحاء أوروبا الغربية خلال الأسبوع الماضي، ظل الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة في شهر يونيو في سويسرا صامدًا عند 36.9 درجة مئوية لما يقرب من 80 عامًا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية السويسرية بأن درجة الحرارة المسجلة اليوم السبت، والبالغة 39 درجة مئوية، كانت أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في محطة بازل لأي شهر منذ بدء القياسات عام 1897.

كما حطمت أكثر من اثنتي عشرة مدينة سويسرية أخرى أرقامها القياسية في درجات الحرارة اليوم السبت، وفقًا لتقرير أرسلته الهيئة.

ومن بينها مدينة زيورخ، أكبر مدن سويسرا، حيث سُجلت درجة حرارة 37.1 درجة مئوية، محطمةً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس 2003 والبالغ 36 درجة مئوية.

وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة في سويسرا 41.5 درجة مئوية، وسُجلت في مدينة غرونو، في كانتون غراوبوندن جنوب البلاد، في 11 أغسطس 2003، بحسب الهيئة.

وتوقعت الهيئة أن تبدأ موجة الحر في سويسرا بالانحسار بعد غد الاثنين.

وقد حطمت العديد من الدول الأخرى أرقامًا قياسية في الأيام الأخيرة وسط موجة الحر القاتلة التي تجتاح أوروبا.