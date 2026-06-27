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رئيس صربيا: سأستقيل في غضون أسابيع

رئيس صربيا خلال تجمع سياسي في العاصمة بلغراد
28 يونيو 2026 00:43

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، السبت، إنه سيستقيل في غضون ​أسابيع معلنا عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وأعلن فوتشيتش لمؤيديه، في تجمع مؤيد للحكومة في ​العاصمة بلغراد "سأظل رئيسا لبضعة أسابيع فقط، ثم سأستقيل". وتنتهي ولاية فوتشيتش الثانية والأخيرة في منتصف عام 2027.
وذكر فوتشيتش أنه سيساعد حزبه، الحزب ‌التقدمي الصربي، على الفوز في ​الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المبكرة التي كان مقررا إجراؤها في الأصل عام 2027.
وقال "في الانتخابات المقبلة، إذا رغب الحزب وطلب ذلك، ومعكم سأساعد في كسب ثقة الشعب".
ولم يحدد ​الرئيس الصربي متى سيستقيل ولا ‌متى ⁠يمكنه ‌حل البرلمان، وهو شرط ‌مسبق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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