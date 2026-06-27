مقتل 3 أفراد أمن بهجوم في كراتشي

نقلت صحيفة "دون" عن مسؤول محلي، السبت، أن ثلاثة على الأقل من أفراد قوات أمن باكستانية قنلوا في هجوم على مبنى تلك القوات في مدينة كراتشي.

وذكر جواد علام أودو المفتش العام لإقليم السند لصحيفة "دون" أن ثلاثة مسلحين قُتلوا أيضا في ‌الهجوم على المقر المحلي لقوات" السند رينجرز".

وقال شهود إنهم ⁠سمعوا انفجارا مدويا تلاه إطلاق نار ​على طول طريق رئيسي في حي "​جولستان-إي-جوهر" ‌بكراتشي قرب عدة جامعات ⁠ومقر ​إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.

وقال ‌محمد بخش إنه سمع الانفجار. وذكر ​بخش (40 عاما)، الذي يدير مطعما في المنطقة "شعرت بأن الأرض تهتز كما لو أن هناك زلزالا".

وأضاف "عندما خرجنا، كان الدخان يملأ المكان... ثم بدأ ‌إطلاق النار"، مشيرا إلى أن ​إطلاق النار استمر 15 دقيقة تقريبا. وقال مراسل صحافي، في مكان الحادثة، إن إطلاق النار توقف ​وإن الوضع هادئ. ‌

ونادرا ​ما شهدت المدن الكبرى في باكستان هجمات في السنوات القليلة الماضية.