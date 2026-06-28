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الاتحاد الأوروبي يرحِّب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل

الاتحاد الأوروبي يرحِّب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
28 يونيو 2026 12:42

رحّب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معتبراً أنه يفتح آفاقاً إيجابية مطلوبة لجهود خفض التصعيد وتحقيق السلام.
وأشاد الاتحاد، في بيان للمتحدث باسمه، بالانخراط البنّاء لجميع الأطراف، داعياً إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك عبر مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية المنشأة حديثاً.

وشدّد على أن أي حلٍّ دائم يجب أن يستند إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على انسحاب جميع القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

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وأكد الاتحاد دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح، مشيراً إلى حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو تم إقرارها مؤخراً لصالح القوات المسلحة اللبنانية.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
لبنان
إسرائيل
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