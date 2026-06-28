أميركا: قتلى ومصابون جراء حرائق غابات بين كولورادو ويوتا

أعلنت إدارة مكافحة حرائق الغابات الأميركية، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء وإصابة اثنين آخرين، خلال مشاركتهم في جهود إخماد حرائق غابات اندلعت على الحدود بين ولايتي كولورادو ويوتا.

وأوضحت الإدارة، التي أُنشئت مطلع العام الجاري لتنسيق عمليات مكافحة الحرائق والحد منها في الأراضي العامة، أن عناصر الإطفاء كانوا ضمن فريق مشترك بين الوكالات، يعمل على احتواء حريقي «نولز» و«جورش، اللذين اندلعا يوم السبت.

وقالت الإدارة، في بيان عبر منصة فيسبوك: «نتضامن مع هيئة الغابات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية في مصابهم، ونؤكد دعمنا الكامل لأسر الضحايا. لن ننسى شجاعتهم وتفانيهم وتضحياته».