"الصحة العالمية": مئات الوفيات جراء موجة الحر في أوروبا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن أكثر من 1300 شخص توفوا جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على منصة إكس، "تمّ تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 يونيو جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا".

وأضاف "يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأُغلقت مدارس، وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد".

وتعيش العديد من الدول الأوروبية موجة حر شديدة أدت إلى تحطيم أرقام قياسية لأعلى درجات الحرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل قياسات الطقس في كثير من الدول منها فرنسا وألمانيا وسويسرا.