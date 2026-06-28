زيلينسكي: قصف مصفاتين للنفط في روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا قصفت، مصفاة نفط سلافيانسك-نا-كوباني في إقليم كراسنودار، ووصلت هجماتها إلى مصفاة أخرى في منطقة ياروسلافل.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "تلغرام": "استهدفنا أيضا مصفاة نفط في منطقة ياروسلافل، التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن حدودنا".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تعتزم شن مزيد من الهجمات على أهداف روسية استراتيجية.

وقال زيلينسكي إن "كل ضربة نشنها تعني خطوة أخرى نحو السلام".

وكانت مصفاة سلافيانسك قد تعرضت لهجمات متكررة خلال العام الجاري، حيث ذكرت التقارير أن هجوما وقع في 26 يونيو الحالي ألحق أضرارا بـ "أجزاء من وحدة التكرير الأولية للنفط الخام".

من جانبه، أكد بنيامين كوندراتيف حاكم إقليم كراسنودار في روسيا، وقوع هجوم بطائرات مسيرة، موضحا أن "حريقا اندلع في محيط المصفاة، كما تضرر خط لنقل الكهرباء وخط أنابيب غاز".

كما أكد حاكم منطقة ياروسلافل تعرض المنطقة لهجوم بطائرات مسيرة، إلا أن السلطات الروسية لم تعلن عن وقوع أضرار في المصفاة المحلية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قواتها أسقطت 213 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.