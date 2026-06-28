بوتين: روسيا تمر بفترة صعبة علمتها الكثير

قال الرئيس الروسي ​فلاديمير ​بوتين، ⁠اليوم ​الأحد، إن روسيا تمر بفترة ‌صعبة، لكن علمتها ‌الكثير، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "تاس" الحكومية الروسية ⁠للأنباء.

جاءت هذه التصريحات في ​كلمة ألقاها بوتين أمام مؤتمر لحزب ‌روسيا المتحدة الحاكم ​قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر ​إجراؤها ‌في ⁠سبتمبر المقبل.

وتعهد بوتين بـ"ضمان أمن" البلاد ومواجهة "التحديات".

وقال بوتين خلال مؤتمر الحزب "نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها. لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا".

وأضاف "سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا اليوم".