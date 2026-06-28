ألمانيا تسجل درجة حرارة غير مسبوقة لليوم الثالث تواليا

أظهرت بيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت ذروة الحرارة 41,7 درجة مئوية.

وصرحت الهيئة أن محطة رصد في منطقة "كوشين" (Coschen)، الواقعة بالقرب من الحدود البولندية في شرق ولاية براندنبورغ، سجلت حرارة بلغت 41,7 درجة مئوية قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينتش).

وتجاوزت الحرارة بذلك المستوى القياسي السابق البالغ 41,5 درجة مئوية والذي سُجل في بلدة "موكيرن-درفيتس"، الواقعة بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا أمس السبت.

وقبل ذلك، سجلت الهيئة، أمس الأول الجمعة، 41,3 درجة مئوية، في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن (عاصمة ولاية زارلاند) وكانت أعلى درجة حرارة سجلت في ألمانيا حتى ذلك الحين منذ بدء تسجيل قياسات الطقس.

وتتعرض أوروبا لموجة حر شديدة منذ أيام، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر في القارة.