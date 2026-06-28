اليابان وكوريا الجنوبية: تعزيز التعاون في الدفاع والذكاء الاصطناعي

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الكوري الجنوبي، آن جيو-باك، اليوم الأحد، أنهما سيعملان على تعزيز التواصل من أجل تعزيز التعاون في مجال الدفاع والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

كان وزير الدفاع الياباني قد وصل إلى سول، أمس السبت، في زيارة رسمية استمرت يومين.

تأتي المحادثات في إطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات على المستوى الدفاعي وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها كويزومي لكوريا الجنوبية منذ توليه منصبه الحالي، وهي تأتي في توقيت يشهد زخماً إيجابياً متصاعداً في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب المحادثات "اتفق الوزيران على تطوير تدريبات البحث والإنقاذ لمواجهة مختلف الطوارئ البحرية، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ووفقًا للبيان، جدد الوزيران خلال محادثات اليوم الأحد التزامهما بتحقيق نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والعمل على إرساء سلام دائم في المنطقة.

وأضاف البيان "اتفق الوزيران على ضرورة استمرار التعاون لضمان السلام والاستقرار الإقليميين في ظل البيئة الأمنية الخطيرة".

كما اتفقا على مواصلة التنسيق على المستوى الثنائي، وكذلك في إطار التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.