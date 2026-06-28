فنزويلا: سباق مع الزمن لإنقاذ ناجين تحت أنقاض الزلزالين

باتت الآمال في العثور على ناجين تتضاءل بعد مضيّ نحو أربعة أيام على وقوع الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا وأوديا بحياة 1450 شخصا وفق حصيلة رسمية جديدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن حياة بين الأنقاض.

وأعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع من 1430 إلى 1450 شخصا، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى، من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل.

وقال "بلغ عدد القتلى 1450 شخصا من رجال ونساء خسروا أرواحهم في أفظع كارثة طبيعية شهدتها بلادنا على الإطلاق (...) وبلغ عدد المباني المتضررة أو المنهارة 774 مبنى، منها 189 انهارت بالكامل".

ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، بعدما خلّف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا، لاسيما في ولاية لا غوايرا التي تُعدّ من المناطق الأكثر تضرّرا.

تُعدّ الساعات الـ72 الأولى بعد الكارثة حاسمة للعثور على ناجين، إذ تتحوّل عمليات البحث بعد ذلك إلى انتشال للجثث.

وصرّح مسعف سلفادوري في "بلايا غراندي" في لا غوايرا الساحلية المجاورة للعاصمة كراكاس "هي عموما جثث هامدة ننتشلها لكن بعون الله نعثر أحيانا على ناجين أحياء".

وأُنقذ صبي حيّا بأعجوبة من تحت الأنقاض في كاراباليدا الواقعة شمالي كراكاس، وذلك بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات، وفق ما أفادت الرئيس بالإنابة ديلسي رودريغيز. وقالت "كل حياة هي مصدر أمل لفنزويلا".