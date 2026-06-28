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إنقاذ 33 شخصاً في فنزويلا وآلاف في عداد المفقودين

جانب من عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة في فنزويلا (أ ف ب)
29 يونيو 2026 00:54

كراكاس (الاتحاد) 

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قالت ديلسي رودريجيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، إن 33 شخصاً، بينهم أطفال، تسنى إنقاذهم منذ مطلع هذا الأسبوع عقب الزلزالين المدمرين اللذين هزا البلاد، في حين لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، مع تضاؤل فرص العثور على ناجين آخرين. 
وارتفع عدد الوفيات ​جراء الزلزالين المدمرين اللذين وقعا يوم الأربعاء إلى ما يزيد على 1400 شخص، مع قدوم فرق إنقاذ أجنبية إلى ولاية لا جوايرا الساحلية، أكثر الولايات تضرراً بالزلزالين.
وأمضت عائلات ومتطوعون أياما في انتشال الناجين والجثث من تحت الأنقاض قبل وصول ⁠أكثر من 1600 فرد من فرق الإنقاذ الأجنبية، ​في الوقت الذي أدت فيه مئات الهزات الارتدادية إلى تفاقم الأضرار وإبقاء السكان في حالة توتر ​شديد. 
وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة قد يتجاوز عشرة آلاف، ما سيجعلهما من بين أكثر الزلازل ​إزهاقاً للأرواح في أميركا اللاتينية خلال القرن الماضي.

فنزويلا
ديلسي رودريجيز
الزلزال
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الزلازل
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