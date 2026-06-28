بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا في مواجهة الضربات الأوكرانية

موسكو (الاتحاد)

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، «ضمان أمن» البلاد ومواجهة «التحديات»، في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا.

وقال بوتين، خلال مؤتمر لحزب «روسيا الموحدة»: «نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها، لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا».

وأضاف في المؤتمر، الذي يُعقد قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر: «سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية».

وجاء خطاب بوتين بعد ساعات من هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة أوقع قتيلاً في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا وأشعل حريقاً بمصفاة نفط، وفق حاكم المنطقة فينيامين كوندراتيف.

وتبنّت كييف الهجوم، وقال زيلينسكي، في منشور على منصة إكس: «أصيبت مصفاة النفط في سلافيانسك بمنطقة كراسنودار، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من خط الجبهة، كما أصبنا مصفاة في منطقة ياروسلافل الواقعة على مسافة تقارب 700 كيلومتر من حدودنا».