الإثنين 29 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا في مواجهة الضربات الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
29 يونيو 2026 00:54

موسكو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا تمر بفترة صعبة علمتها الكثير
زيلينسكي: قصف مصفاتين للنفط في روسيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، «ضمان أمن» البلاد ومواجهة «التحديات»، في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا.
وقال بوتين، خلال مؤتمر لحزب «روسيا الموحدة»: «نحن نرى المشكلات، ونقر بوجودها، ونعمل على معالجتها، لكننا سنضمن بلا شك أمن البلاد ومواطنينا».
وأضاف في المؤتمر، الذي يُعقد قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر: «سنرتقي بلا شك إلى مستوى مواجهة كل التحديات التي تعترضنا، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا وبنيتنا التحتية».
وجاء خطاب بوتين بعد ساعات من هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة أوقع قتيلاً في منطقة كراسنودار في جنوب روسيا وأشعل حريقاً بمصفاة نفط، وفق حاكم المنطقة فينيامين كوندراتيف.
وتبنّت كييف الهجوم، وقال زيلينسكي، في منشور على منصة إكس: «أصيبت مصفاة النفط في سلافيانسك بمنطقة كراسنودار، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من خط الجبهة، كما أصبنا مصفاة في منطقة ياروسلافل الواقعة على مسافة تقارب 700 كيلومتر من حدودنا».

بوتين
فولوديمير زيلينسكي
فلاديمير بوتين
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الرئيس الروسي
كييف
روسيا الموحدة
آخر الأخبار
ترامب أثناء زيارة لملعب جولف في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يحذر طهران ويلوّح باستئناف الحرب
29 يونيو 2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا في مواجهة الضربات الأوكرانية
29 يونيو 2026
تشييع جثمان فلسطيني قتل برصاص إسرائيلي في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة
29 يونيو 2026
جانب من عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة في فنزويلا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إنقاذ 33 شخصاً في فنزويلا وآلاف في عداد المفقودين
29 يونيو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خروج ناقلة حاويات فرنسية من «هرمز»
29 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©