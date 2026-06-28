مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة

غزة (الاتحاد)

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخر، أمس، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن «شخصين قتلا وأصيب ثالث من جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة».

وأفاد مصدر طبي بمقتل شخص متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق بشارع الجلاء بمدينة غزة، إضافة إلى ذلك، أصيب طفل في رأسه برصاص قوات إسرائيلية بمنطقة القصاصيب في جباليا شمال غزة.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنافور بالحي ذاته.