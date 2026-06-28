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ترامب يحذر طهران ويلوّح باستئناف الحرب

ترامب أثناء زيارة لملعب جولف في واشنطن (أ ف ب)
29 يونيو 2026 00:54

واشنطن (الاتحاد)

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حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن إيران «ستزول من الوجود» في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهماً طهران بانتهاك وقف إطلاق النار.
وجاء هذا التهديد بعد إعلان الجيش الأميركي عن شن ضربات جوية على «مواقع متعددة» في إيران، حسبما أفاد بيان للقيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، رداً على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «الطائرات الأميركية ضربت للتو مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع رادار ساحلية، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً».
وأضاف: «قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية، وإذا ما حدث ذلك، فإن إيران ستزول من الوجود».
وأفاد بيان «سنتكوم» بأن الضربات جاءت رداً على هجوم للقوات الإيرانية بطائرة مسيرة على الناقلة «كيكو» التي ترفع علم بنما خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز «محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام».

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