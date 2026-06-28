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رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا

محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
29 يونيو 2026 00:34

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة تستوجب موقفًا عربيًا موحدًا، وتحركًا برلمانيًا ودبلوماسيًا أكثر فاعلية لمواجهة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال اليماحي، في كلمة خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الذي عقد بالقاهرة الأحد، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان ممنهج يتجسد في حرب إبادة وتجويع وحصار في قطاع غزة، وتصعيد خطير في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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وشدد اليماحي على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة والتنديد إلى مرحلة التحرك البرلماني المؤثر، عبر تكثيف الجهود الرامية إلى مساءلة ومحاسبة مسؤولي إسرائيل على جرائمهم وتعزيز التحركات الدولية لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية التحرك العاجل لنصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وكشف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة حق أصيل للشعب الفلسطيني والتزام دولي لا يجوز إخضاعه لأي شروط أو ترتيبات تنتقص من حقوقه الوطنية الثابتة.

المصدر: وام
محمد أحمد اليماحي
القضية الفلسطينية
البرلمان العربي
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