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باكستان: مقتل 29 مسلحا جراء عملية برية وضربات جوية

جنود منة الجيش الباكستاني في سيارة عسكرية
29 يونيو 2026 00:44

أعلنت باكستان، الأحد، أنها نفذت عملية برية وضربات ما أسفر عن مقتل 29 مسلحاً.

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وقالت باكستان إن عملية برية استخباراتية أعقبتها ضربات جوية دقيقة استهدفت مخابئ المسلحين وملاذاتهم الآمنة في المنطقة الحدودية.
في منشور على موقع "إكس"، قال عطا الله طرار وزير الإعلام الباكستاني إن العملية انطلقت ردًا على عدة هجمات مسلحة في أنحاء البلاد.
يأتي ذلك بعد يوم من استهداف مسلحين ببنادق ومتفجرات المقر الإقليمي لقوات حرس الحدود في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود. وقتلت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين وألقت القبض على مهاجم آخر.

المصدر: وكالات
باكستان
عملية برية
ضربات جوية
مسلحون
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