قتلى بإطلاق نار في شمال ألمانيا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار وقع بمدينة شتاده غربي هامبورغ بشمال ألمانيا، وأكد متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على شخصين يُشتبه في ارتكابهما الجريمة.

وقال المتحدث "وقع إطلاق النار بالقرب من منشأة مخصصة للشباب في وسط المدينة"، مشيرا إلى أن الدوافع والخلفيات لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وأكدت الشرطة، في بيان "لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات الحادث والكيفية والتسلسل الدقيق للأحداث"، من دون الإشارة إلى هوية المشتبه بهما أو دوافعهما.

وأوضحت الشرطة أنّ "خمسة أشخاص أُصيبوا بجروح قاتلة، وأصيب آخرون".

وأشار مسؤولو إنفاذ القانون إلى أنّه "في إطار عمليات البحث والتدخل التي تم تنفيذها، أُلقي القبض على شخصين يُشتبه في تورّطهما في الأحداث، بما في ذلك مطلق النار المفترض".

ونشرت مديرية الشرطة في منطقة لونيبورج عبر منصة "إكس" تحذيراً جاء فيه "تجنبوا المنطقة على نطاق واسع".

وتقع شتاده، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة، ضمن منطقة هامبورغ الحضرية، وتُعرف أيضاً بأنها البوابة الغربية لمنطقة "ألتس لاند"، أكبر منطقة متصلة لزراعة الفاكهة في ألمانيا، وتبعد نحو 40 كيلومتراً عن مدينة هامبورغ.