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ترامب يعلن موعد ومكان الاجتماع القادم مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
29 يونيو 2026 17:59

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا مع الجانب الأميركي سيُعقد غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، أن "إيران طلبت اجتماعا.. سيُعقد غدا في الدوحة"  لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية إلى وقف التصعيد في المنطقة.
وبعيد ذلك، قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، إن ويتكوف وكوشنر سيحضران المحادثات.
وأضافت ليفيت "سيسافر المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر جوا إلى الدوحة لحضور ‌اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فيما نواصل ‌مناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى، ستعقد محادثات فنية".
وأكدت المتحدثة "فيما يتعلق بنا، فإننا نلتزم بجانبنا ​من اتفاق وقف إطلاق النار. وسيقابل العنف بالعنف".
وتؤدي قطر، إلى جانب باكستان، دور الوسيط في المحادثات الأميركية الإيرانية.
وأكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات، اليوم الاثنين، أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين سيجتمعون في الدوحة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "من المقرر أن تجتمع الفرق الفنية العاملة على تنفيذ مذكرة التفاهم في الدوحة في الأيام المقبلة".
وأضاف أنه "تم إنشاء قنوات اتصال لتهدئة أي تصعيد محتمل".

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المصدر: آ ف ب
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