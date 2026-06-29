الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطتنا حتى حدودنا الجنوبية

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، عزم بلاده على بسط سلطتها "بقواها المسلحة" حتى الحدود الجنوبية، عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء التصعيد العسكري بوساطة أميركية.

جاء هذا التصريح خلال استقبال عون، الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وأوردت الرئاسة، في بيان، أن عون بحث مع كوبر "التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أُقرّ نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن".

وأكد عون "تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية".