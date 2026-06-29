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ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع الشركاء على إزالة الألغام من مضيق هرمز

ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه
29 يونيو 2026 19:01

أعلن الرئيس ​الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن ⁠فرنسا وسلطنة عُمان ​ستتعاونان مع شركائهما ‌في إزالة الألغام من مضيق ‌هرمز و​تعملان معا ‌على خفض التصعيد ⁠في منطقة ​الشرق الأوسط.
وكتب ماكرون، على ​منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد لقائه مع سلطان عُمان هيثم ‌بن طارق في ​قصر الإليزيه "قررنا التعاون، بالتنسيق مع ​شركائنا، ‌في إزالة ⁠الألغام ‌من ‌المضيق من أجل ⁠تأمين الطرق ​البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر مضيق هرمز".

شهد سُلطان عُمان، الذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا، والرّئيس الفرنسي التّوقيع على 12 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وإعلان نوايا بين سلطنة عُمان وفرنسا.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الاتفاقيات شملت النقل واللوجستيّات والموانئ وترويج الاستثمار والمجال الجوّي والفضاء والثّقافة والتّعليم، والمياه.

المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
هيثم بن طارق
إزالة ألغام
مضيق هرمز
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