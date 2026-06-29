سلوفاكيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجلت سلوفاكيا، اليوم الاثنين، رقما قياسيا لدرجة الحرارة في تاريخها بلغ 40.5 درجة مئوية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

بذلك، تتجاوز البلاد الرقم القياسي السابق البالغ 40.3 درجة مئوية المسجل عام 2007.

وبلغت درجة الحرارة 40.5 درجة مئوية في مدينة "موزلا" بجنوب سلوفاكيا على الحدود مع المجر، بحسب موقع المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية المائية.

وأعلنت حال الإنذار القصوى بمستوى 3 درجات في جميع أنحاء سلوفاكيا، بحسب معهد الأرصاد الجوية.

واشتدت موجة الحر، اليوم الاثنين، على أوروبا الوسطى والشرقية حيث واجه أكثر من 130 مليون شخص على الأقل حرارة تتخطى 35 درجة مئوية خلال فترة ما من النهار.