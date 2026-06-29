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الكونغو الديمقراطية: إيبولا يتفشى في مقاطعة جديدة

طاقم يعمل في مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
29 يونيو 2026 20:39

وصل تفشي فيروس إيبولا القاتل إلى مقاطعة رابعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعني أن شمال شرق البلاد بات متأثراً.
وأدى الوباء إلى مقتل 360 شخصاً من أصل 1274 حالة مؤكدة، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفشي المرض للمرة السابعة عشرة في 15 مايو الماضي. وهذه المرة، سببه سلالة "بونديبوغيو"، التي لا يوجد لها لقاح أو علاج محدد.
ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية في الأيام المقبلة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي أصدرت إنذاراً دولياً بشأن المرض.
وتُعد مقاطعة إيتوري، بؤرة التفشي الأخير، حيث سجلت 1165 حالة إصابة و301 حالة وفاة، بحسب السلطات الصحية.
ويقول العلماء والعاملون في مجال الإغاثة إن الأرقام الحقيقية يُرجح أن تكون أعلى.

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حتى الآن، تأثرت مقاطعتان أخريان: كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.

كما تم الإبلاغ عن عشرين حالة، من بينها حالتا وفاة، عبر الحدود في أوغندا.
أصبحت مقاطعة "هوت أويلي"، المتاخمة لجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، المقاطعة الرابعة المتضررة.
تم اكتشاف حالة واحدة في هذه المقاطعة بعد أن سافر شخص مصاب من بونيا، عاصمة إيتوري، إلى هوت أويلي، وفقًا لمصدر في المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية. وقد توفي هذا الشخص لاحقًا، حسبما أفاد مصدر صحي آخر.
تحاول السلطات الآن تتبع سلسلة انتقال العدوى وتحديد المخالطين.
في كثير من الحالات، انتشر الفيروس في الجنازات، حيث يتم التعامل مع جثث ضحايا الإيبولا شديدة العدوى.

المصدر: وكالات
فيروس إيبولا
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الكونغو الديمقراطية
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