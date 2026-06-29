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فرنسا وعُمان: "حرية الملاحة دون شروط أو قيود" في مضيق هرمز

ماكرون يستقبل سلطان عُمان
29 يونيو 2026 21:06

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، تأييدهما "حرية الملاحة دون شروط أو قيود" في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي.
جاء ذلك في إعلان مشترك، صدر اليوم الاثنين، خلال الزيارة التي يقوم بها سلطان عمان إلى باريس.
وجاء في الإعلان أن الرئيس ماكرون والسلطان هيثم بن طارق "شددا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وأكدا تمسّكهما بحرية الملاحة دون شروط أو قيود، لا سيّما حق المرور بما يتوافق مع قانون البحار".
وأكد الجانبان اتفاقهما "على التعاون مع كل الأطراف المعنية للعمل لصالح حرية الملاحة مستقبلا والقيام بعمليات مشتركة لنزع الألغام" في المضيق.

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